Політика

06:57 01.02.2022

МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

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МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

Засідання Ради безпеки ООН 31 січня стало важливим кроком для заборони нової хвилі збройної агресії РФ проти України, вважає Міністерство закордонних справ України.

"Дискусія чітко засвідчила позиції та підходи членів міжнародного співтовариства та керівництва ООН з приводу найсерйознішої безпекової кризи в Європі, створеної внаслідок тимчасової окупації Росією Криму та здійснення нею збройної агресії на Донбасі", - зазначається у коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України.

Зазначається, що незважаючи на спробу Росії перешкодити проведенню цього засідання, Раді безпеки вдалося належним чином продемонструвати відповідальне ставлення до превентивної дипломатії відповідно до розділу VI Статуту ООН, який уповноважує Раду безпеки розглядати будь-яку ситуацію, що загрожує міжнародному миру та безпеці.

"Підсумки засідання засвідчили принципову позицію переважної більшості членів РБ ООН щодо неприйнятності безпрецедентного нарощування російських наступальних озброєнь, сил і засобів на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах", - наголосили в міністерстві.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію ні в зоні українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, ні на кордоні з РФ, і зробить усе можливе, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії.

У ході засідання делегація України наголосила, що українська сторона вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв щодо відсутності намірів розширювати збройну агресію проти України.

"Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі як відведення військ та припинення вогню", - зазначають у МЗС.

Також наголошується, що теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО суперечить невід'ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включно з договорами про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів.

Спроби окремих членів Ради безпеки представити обговорення як протистояння США та РФ є нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародної спільноти від агресивних дій РФ проти України та Європи загалом.

"Вважаємо вихід російського постпреда з зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але й зневажливим ставленням до Ради Безпеки ООН як органу, покликаного розглядати загрози міжнародному миру та безпеці", - наголосили в МЗС України.

 

 

Теги: #коментар #засідання #рада #україна
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