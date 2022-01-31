Політика

20:44 31.01.2022

Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

1 хв читати
Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

Санкції Великої Британії у разі вторгнення Росії в Україну будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із російською владою, заявила у понеділок глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Це буде найжорсткіший санкційний режим проти Росії, який ми колись запроваджували", - сказала Трасс, виступаючи в палаті громад.

"Особам усередині та навколо Кремля нікуди буде втекти (від санкцій - ІФ)", - зазначила вона.

За словами Трасс, Лондон готує законопроєкт, згідно з яким у нього будуть повноваження на запровадження санкцій щодо тих, хто "підтримує російські агресивні дії проти України або має важливе значення для Кремля".

Глава МЗС заявила, що Велика Британія буде готова запровадити санкції, які стосуватимуться компаній, пов'язаних із російською державою, а також їхніх власників. За її словами, заходи "вдарять по найболючішим місцям" російських стратегічних інтересів.

Теги: #британія #санкції #росія #попередження
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 31.01.2022
Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

20:59 31.01.2022
Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

20:13 31.01.2022
Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

19:04 31.01.2022
Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

09:26 31.01.2022
ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

08:38 31.01.2022
Британський прем'єр скасував візит до Японії через ситуацію навколо України

Британський прем'єр скасував візит до Японії через ситуацію навколо України

07:08 31.01.2022
Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

20:48 30.01.2022
Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

19:26 30.01.2022
Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

16:43 30.01.2022
Лондон наступного тижня внесе законопроєкт, що зробить можливими масштабні санкції проти РФ

Лондон наступного тижня внесе законопроєкт, що зробить можливими масштабні санкції проти РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО – Костін

Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Байден і фон дер Ляєн заявляють про спільну роботу на тему постачань газу до ЄС у разі вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Зеленський не звик домовлятися на користь країни, вважає Разумков

Разумков сумнівається, що "Слуга народу" потрапить до коаліції в наступному парламенті

Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Тертів у відносинах між Вашингтоном і Києвом немає - посол Маркарова

Кулеба обговорив із Ле Дріаном активізацію роботи нормандського формату

Порошенко закликав країни НАТО взяти приклад із Британії та США та надати Україні зброю

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО – Костін

Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА