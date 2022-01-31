Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

Санкції Великої Британії у разі вторгнення Росії в Україну будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із російською владою, заявила у понеділок глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Це буде найжорсткіший санкційний режим проти Росії, який ми колись запроваджували", - сказала Трасс, виступаючи в палаті громад.

"Особам усередині та навколо Кремля нікуди буде втекти (від санкцій - ІФ)", - зазначила вона.

За словами Трасс, Лондон готує законопроєкт, згідно з яким у нього будуть повноваження на запровадження санкцій щодо тих, хто "підтримує російські агресивні дії проти України або має важливе значення для Кремля".

Глава МЗС заявила, що Велика Британія буде готова запровадити санкції, які стосуватимуться компаній, пов'язаних із російською державою, а також їхніх власників. За її словами, заходи "вдарять по найболючішим місцям" російських стратегічних інтересів.