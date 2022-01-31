Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Російська дезінформація - це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію ситуації на кордоні з Україною, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна не збирається починати військовий наступ ні на Донбасі, ні в Криму, ні деінде. Україна не бачить жодної альтернативи мирному вирішенню конфлікту, що триває, відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас ми бачимо російську кампанію з дезінформації, включно з помилковими обвинуваченнями в тому, що Україна планує військову атаку. Цього не буде. Це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію та підготуватися до виправдання її можливої подальшої агресії", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Він зазначив, що одночасно Україна підтримує необхідність тримати відкритими дипломатичні канали з Росією, якщо це запобігатиме переходу до військових інструментів.

"Мій президент нещодавно підтвердив, що він готовий зустрітися зі своїм російським колегою. Якщо Росія має якісь питання до України, краще зустрітися і поговорити, а не переміщати війська до кордонів України і залякувати український народ", - наголосив Кислиця.