Політика

19:53 31.01.2022

Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

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Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Російська дезінформація - це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію ситуації на кордоні з Україною, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна не збирається починати військовий наступ ні на Донбасі, ні в Криму, ні деінде. Україна не бачить жодної альтернативи мирному вирішенню конфлікту, що триває, відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас ми бачимо російську кампанію з дезінформації, включно з помилковими обвинуваченнями в тому, що Україна планує військову атаку. Цього не буде. Це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію та підготуватися до виправдання її можливої подальшої агресії", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Він зазначив, що одночасно Україна підтримує необхідність тримати відкритими дипломатичні канали з Росією, якщо це запобігатиме переходу до військових інструментів.

"Мій президент нещодавно підтвердив, що він готовий зустрітися зі своїм російським колегою. Якщо Росія має якісь питання до України, краще зустрітися і поговорити, а не переміщати війська до кордонів України і залякувати український народ", - наголосив Кислиця.

 

 

Теги: #деескалація #рф #україна #оон
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