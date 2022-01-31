Зеленський не звик домовлятися на користь країни, вважає Разумков

Народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не домовлятимуться з іншими політичними силами щодо співпраці на користь держави.

"Він (президент - ІФ) не звик домовлятися. Не в договорняки вступати - там якраз усе добре, там досвід є, - а домовлятися на користь країни. А підхід, коли "лише моє слово правильне" - це не робочий варіант", - сказав Разумков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат вважає, що проти зовнішнього ворога, проти кризи об'єднати парламент цілком реально, і багато хто до цього готовий. "Але тоді всі мають сідати за стіл переговорів та приймати правила гри. А я чомусь впевнений, що Офіс президента на це не піде", - наголосив Разумков.

Політик також не вірить у можливість Зеленського зібрати всіх лідерів політичних сил, зокрема й опозиційних, аби з ними порадитись щодо подальших дій.

"Я не розумію, що для цього має статися. Це ж не вперше, коли лідери фракцій, депутатських груп просять його про зустріч. Йдеться не про кулуарне якесь рандеву, а про нормальну публічну зустріч. Ми ж усім обіцяли, що у нас будуть повністю відкриті відносини", - сказав Разумков.