Кулеба обговорив із Ле Дріаном активізацію роботи нормандського формату

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості збереження пильності та твердості під час контактів з російською стороною. Вони домовилися продовжувати активну дипломатію задля просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. У цьому контексті міністри позитивно відзначили зустріч політичних радників глав держав Нормандського формату в Парижі 26 січня та їхню домовленість провести наступну зустріч в Берліні за два тижні", - зазначається в повідомленні.

Міністри також обговорили допомогу економіці України для подолання безпекових викликів. Вони наголосили на необхідності утриматися від кроків, які можуть нагнітати відчуття тривоги у суспільстві та підривати фінансову стабільність.