Події

14:47 10.02.2022

Єрмак прибув до Берліну, де відбудеться зустріч політрадників лідерів "нормандського формату"

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Єрмак прибув до Берліну, де відбудеться зустріч політрадників лідерів "нормандського формату"

Заступник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер, 10 лютого, прибув до Берліну для участі у зустрічі дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє пресслужба Офісу президента.

"За результатами переговорів у приміщенні посольства України в Німеччині о 19:00 (орієнтовно) відбудеться брифінг", - зазначається у повідомленні.

Напередодні запланованого на 14 лютого візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України до Берліну також прибула українська делегація на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

Українська делегація проведе низку зустрічей із німецькими чиновниками, зокрема з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце, депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.

Головною метою зустрічей із німецькими партнерами є предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проєктів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн.

Теги: #нормандський_формат #єрмак
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