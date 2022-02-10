Єрмак прибув до Берліну, де відбудеться зустріч політрадників лідерів "нормандського формату"

Заступник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер, 10 лютого, прибув до Берліну для участі у зустрічі дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", повідомляє пресслужба Офісу президента.

"За результатами переговорів у приміщенні посольства України в Німеччині о 19:00 (орієнтовно) відбудеться брифінг", - зазначається у повідомленні.

Напередодні запланованого на 14 лютого візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України до Берліну також прибула українська делегація на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

Українська делегація проведе низку зустрічей із німецькими чиновниками, зокрема з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце, депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.

Головною метою зустрічей із німецькими партнерами є предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проєктів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн.