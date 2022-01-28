Політика

19:12 28.01.2022

Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

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Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав інші країни ініціювати співпрацю у сфері оборони в альтернативних НАТО форматах.

"Я не хочу говорити в кожній відповіді про НАТО, але про інші безпекові союзи ми не чуємо. Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із безпеки, оборони або ще в якомусь форматі, у наданні допомоги реальної, потужної, в будь-який дуже складний момент, то ми готові до таких договорів", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю.

Він наголосив, що ці питання опрацьовуються і вони є дуже важливими.

При цьому президент зазначив, що якщо буде війна, армія жодної країни не захищатиме Україну, але це не означає, що ця війна не торкнеться країн-членів НАТО. "Це дуже страшно для НАТО, тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось трапиться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО... Але якщо буде повномасштабна війна, про яку ми наразі говоримо, і вона розпочнеться, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде. І там можуть бути провокації, тому що ці деякі країни колись також були республіками Радянського Союзу", - наголосив Зеленський.

Теги: #президент #оборона #союзи
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