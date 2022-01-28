Політика

17:41 28.01.2022

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

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Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна через загрозу з боку РФ має отримати найближчим часом чітку відповідь про перспективи членства у Північноатлантичному альянсі.

"Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто скажіть причини. Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому теперішньому", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, що Україні потрібно від США і що Україна не отримує, щоб стримувати та протистояти РФ.

За його словами, питання вступу до НАТО може бути використане як превентивні санкції щодо РФ. "Якщо ми беремо глобальне питання, яке стоїть перед нами, захисту людського життя, тут ми порушуємо питання про НАТО... Звісно, гарантії безпеки: бажання не того, що якщо буде війна, нас захистять армії інших країн - ні, ми вважаємо, що це і є превентивні санкції… Що таке НАТО - це що, війна? Це санкції! Ви кажете, що нам потрібно знайти якісь превентивні санкції - НАТО одна з таких санкцій. Або, якщо це не НАТО, покажіть, будь ласка, гарантії безпеки", - сказав президент України.

"Коли ми будемо в НАТО залежить наразі не від України, на жаль", - додав Зеленський.

Теги: #зеленський #нато
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