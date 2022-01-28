Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відкидає можливість кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів України найближчим часом.

"У когось із міністрів (хитається крісло – ІФ)? Думаю, що наразі це невчасно", – сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.

Водночас, коментуючи інформацію про те, що в Офісі президента мають намір знайти заміну Денису Монастирському на посаді міністра внутрішніх справ, парламентарій зазначив, що такі дані поширювали через Telegram-канали.

"Просто була якась Telegram-атака. У нормальних виданнях ця інформація навіть не з'являлася. Але один день була, на мою думку, проплачена атака, але я не знаю ким, на Дениса Монастирського... Можливо, якісь люди, яких замінили або під якими хитається крісло, намагаються знизити його статус усередині міністерства та послабити його позиції", - пояснив Арахамія.