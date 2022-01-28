Політика

11:10 28.01.2022

Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

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Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний) пропонує керівництву парламенту запросити на пленарне засідання директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова через обшук у нардепа Олега Воронька.

"Я звертаюся до голови Верховної Ради, до правоохоронного комітету взяти на особистий контроль… закликаю запросити на засідання Сухачова", - запропонував Разумков на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Разумков вважає "притягнутими за вуха" підстави для обшуків у Воронька і розцінює це як політичне переслідування членів МФО.

Народний депутат упевнений, що у такий спосіб на членів МФО "Розумна політика" чинять тиск, оскільки об'єднання "не підпорядковане Офісу президента і не слухає безпосередньо президента".

Разумков також повідомив, що за членами його об'єднання здійснюють стеження.

"Щодо іншого народного депутата через третіх осіб намагаються порушити справу. Я мовчу про те, що за всіма катається СБУ, катаються інші інституції", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, співробітники ДБР у п'ятницю здійснюють обшуки у Воронька за фактом підроблення документів. Воронько входить до складу фракції "Слуга народу" та є членом МФО "Розумна політика".

Теги: #разумков #переслідування
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