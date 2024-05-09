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09:43 09.05.2024

В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

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В окупованому Криму 30 "свідків Єгови" зазнали кримінального переслідування - Кримська правозахисна група

В окупованому РФ Криму 30 представників релігійної організації "Свідки Єгови" зазнали кримінального переслідування, повідомляється в моніторинговому звіті ситуації з правами людини в Криму, оприлюдненому на сайті Кримської правозахисної групи (КПГ).

Повідомляють, що дев'ять із них уже відбувають строки від 6 до 6,5 років позбавлення волі у виправних колоніях.

"У 2017 році Верховний суд РФ визнав організацію "Свідки Єгови" екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території РФ, включно з кримськими осередками "Свідків Єгови. З 2018 року розпочалося переслідування "Свідків Єгови" за кримінальними справами. У 2020 році було ухвалено перші вироки учасникам організації "Свідки Єгови" з позбавленням волі", - йдеться у звіті КПГ.

Повідомляється також, що щонайменше 201 громадянин України, переважно кримськотатарської національності, перебуває в місцях позбавлення волі через політично вмотивоване та/або релігійне кримінальне переслідування. "Фігурантів цієї справи, більшість з яких - кримські татари, звинувачують у причетності до ісламських організацій або у пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними чи екстремістськими, але не є такими за законодавством України. Справи розглядаються з порушенням права на справедливий суд, основними доказами для суду є свідчення анонімних свідків (багато хто з них - співробітники ФСБ РФ), досудові показання свідків, котрі у подальшому в суді заявляють, що такі свідчення надали під тиском", - ідеться у звіті.

Теги: #переслідування #свідки_єгови #крим

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