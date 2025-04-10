МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою щодо звірств і гонінь Російської Федерації проти духовенства, релігійних громад та вірян на тимчасово окупованих територіях України та закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні дії РФ та посилити тиск на державу-агресора.

"Російська держава, разом із Російською православною церквою (РПЦ), цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності. (…) Російська православна церква реалізує агресивну політику Кремля, стаючи інструментом знищення української самобутності", - йдеться у заяві на сайті МЗС у четвер.

Зазначається, що від репресій страждають представники Православної Церкви України, протестантські громади, Римо- та Греко-Католицька церкви, мусульманські організації, а також ті представники Української православної церкви, які не погоджуються з окупаційним режимом. Проти них фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, чиняться погрози та фізичний тиск.

У заяві МЗС наводить приклади переслідувань та гонінь з боку російських владних структур. Зокрема, у серпні 2024 року так званий суд на тимчасово окупованій території України засудив священика Української православної церкви Костянтина Максимова до 14 років позбавлення волі за надуманим обвинуваченням у шпигунстві — після його відмови передати парафію РПЦ.

Згідно із даними голови Міжнародного альянсу за свободу релігії та віросповідання (Article 18 Alliance – IRFBA) посла Чеської Республіки Роберта Рехака, з початку повномасштабного вторгнення та станом на 14 лютого 2025 р. російські війська вбили 67 представників духовенства різних конфесій в Україні, пошкодили або знищили понад 640 культових споруд, зокрема 596 християнських церков.

На тимчасово окупованих територіях Росія систематично переслідує всі релігійні організації, що не підпорядковані Московському патріархату. Росія силоміць приєднала до РПЦ вісім єпархій Української православної церкви — понад 1600 парафій та 23 монастирі, ліквідувала всі громади ПЦУ в Криму, а в червні 2024 року знищила останній храм Православної Церкви України на півострові.

Зазначається також, що репресіям піддаються й інші релігійні меншини, серед них Свідки Єгови. Так, 14 січня 2025 року так званий "Гагарінський районний суд Севастополя" засудив двох представників релігійної організації "Свідки Єгови" — Віктора Кудінова та Сергія Жигалова — до шести років колонії за нібито "організацію діяльності екстремістської організації". Станом на лютий 2025 року щонайменше 14 Свідків Єгови були ув’язнені в Криму, попри рішення Європейського суду з прав людини, що визнав заборону діяльності цієї організації в Росії та на тимчасово окупованих територіях України незаконною.

МЗС України повідомляє, що за їх даними, російські окупаційні сили незаконно утримують понад 30 релігійних діячів. Так, 22 квітня 2024 року в тимчасово окупованому Бердянську росіяни захопили католицький костел Різдва Пресвятої Діви Марії, а його священників викрали. У Маріуполі окупанти взяли в полон пастора Михайла Рєзнікова. Понад 300 днів у російському полоні перебував пастор Анатолій Волошин.

У своїй 41-й доповіді Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) задокументувала випадки катувань і жорстокого поводження з греко-католицькими священниками, які з листопада 2022 року перебували в ув’язненні російської окупаційної влади в місцях позбавлення волі на окупованій території Донецької області.

У грудні 2024 року місія ООН відзначила, що представники різних релігійних громад продовжують зазнавати кримінального переслідування та ухвалення окупаційними судами суворих вироків ув’язнення у справах, пов'язаних з їхньою релігійною діяльністю.

25 березня 2025 року Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) у своєму звіті за 2024 рік рекомендувала залишити Росію у списку країн, які викликають особливе занепокоєння (Countries of Particular Concern, CPC) через грубі та систематичні порушення свободи віросповідання, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

У заяві Міністерство закордонних справ України висловило вдячність міжнародним партнерам за об’єктивні оцінки ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у сфері свободи совісті та релігії, гарантованими Загальною декларацією прав людини та Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні дії Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях, посилити тиск на державу-агресора та активізувати роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до порушень прав людини та репресій проти українських релігійних громад", - йдеться у заяві МЗС України.

Також зовнішньополітичне відомство України звертається до всіх церков, релігійних організацій та вірян у всьому світі, незалежно від їхнього віросповідання та конфесійної належності та просить "звернути увагу на варварські російські гоніння проти звичайних людей, які не становлять ні для кого жодної загрози і хочуть лише вірувати в Бога та молитися, мати право на свободу совісті та віросповідання".

"Просимо всіх у світі, хто цінує фундаментальні права людини, не спостерігати мовчки за злочинами проти віри та вірян, бо мовчання лише посилює зло та дає йому почуття безкарності. Натомість закликаємо обʼєднати зусилля та протидіяти злу — як словом, так і ділом", - наголосили в українському МЗС.