Події

20:23 03.04.2024

РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

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РФ з 2014 р. затримала 41 громадянина України за участь у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана

У тимчасово окупованому Криму та на території Херсонської області Росія затримала 41 громадянина України за звинуваченням в участі в добровольчому кримськотатарському батальйоні ім. Номана Чебіджихана, повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).

"Починаючи з 2014 року Кримськотатарський ресурсний центр зафіксував щонайменше 41 затримання за звинуваченням в участі в добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана: 17 – в окупованому Криму, 24 – на окупованій Херсонщині після 24 лютого 2022 року", - ідеться в повідомленні на сайті КРЦ у середу.

 

Теги: #рф #крим #переслідування

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