Політика

20:31 26.01.2022

Жодні варіанти санкцій проти РФ не виключаються

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Жодні варіанти санкцій проти РФ не виключаються

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу після отримання Москвою відповідей США щодо безпекових пропозицій заявив, що у разі нападу Росії на Україну жодні варіанти санкцій не виключаються.

"Коли йдеться про санкції, я думаю, як ви вже чули від президента, нічого не виключається. Я можу сказати вам, що кроки, які ми зробимо разом (у разі нападу РФ на Україну – ІФ), швидко безпосередньо вплинуть на речі, про які президент Путін глибоко дбає, включно з можливістю Росії діяти у сфері економіки та фінансів, її можливість розробляти технології у секторах, які вона вважає пріоритетними, таких як оборона та високі технології”, - заявив Блінкен під час пресконференції.

Він зазначив, що США та їхні союзники в Європі віддані захищати територіальну цілісність та суверенітет України, а також її незалежність.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія #позиція
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