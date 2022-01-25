Політика

16:53 25.01.2022

У країн ЄС немає одностайності щодо того, які дії РФ проти України мають призвести до нових санкцій, - ЗМІ

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У країн ЄС немає одностайності щодо того, які дії РФ проти України мають призвести до нових санкцій, - ЗМІ

Країни ЄС розходяться в думці щодо того, які дії Росії, крім вторгнення в Україну, мають зумовити санкції стосовно Москви, передає у вівторок агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними одного джерела, країни блоку не мають єдиної позиції щодо того, як реагувати на різні варіанти розвитку подій. Співрозмовник агентства наголосив, що держави навіть сперечаються щодо того, які дії можуть вважатися вторгненням.

За відомостями від джерел із влади ЄС, підготовка Брюсселем санкцій зачіпає також "інші форми можливої російської агресії, зокрема кампанію з дезінформації, кібератаки, обмеження постачань газу або спроби дестабілізувати уряд президента Володимира Зеленського або центральний банк".

Також, за інформацією Bloomberg, у європейських країн відрізняються думки щодо того, які політичні, економічні або фінансові санкції слід впровадити стосовно Росії.

Раніше у вівторок офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано заявив про єдність держав-членів Євросоюзу та його міжнародних партнерів щодо можливих додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з українською кризою.

"Велика рішучість підготувати такі санкції, і робота добре просунулася в тому, що стосується наявності заходів стримування, якщо діалог не дасть результату, і якщо Росія не врегулює ситуацію. Також на той випадок, якщо Росія матиме намір знову порушити суверенітет і територіальну цілісність України, на випадок додаткової агресії з боку Росії", - сказав прес-секретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми готові, й політичні наслідки будуть жорсткими, як і економічний удар, завданий Росії", - зазначив Стано. За його словами, ця робота "координується на міжнародному рівні та сильно просунулася".

Теги: #єс #санкції #агресія_рф
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