Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що вважає можливим вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу та висловив готовність продовжити контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Думаю, що можна розвіяти всі російські побоювання і знайти шлях до безпеки всіх сторін, якщо вдатися до терплячої дипломатії", - сказав він у Палаті громад.

При цьому Джонсон, говорячи про Путіна, наголосив, що "готовий поговорити з ним знову".

Прем'єр Великої Британії нагадав, що Велика Британія та її союзники готові впровадити потужні санкції проти РФ у разі її нападу на Україну. Крім того, він знову припустив, що перемога в такому конфлікті не може дістатися Росії легко.