Політика

16:34 25.01.2022

Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

1 хв читати
Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що вважає можливим вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу та висловив готовність продовжити контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Думаю, що можна розвіяти всі російські побоювання і знайти шлях до безпеки всіх сторін, якщо вдатися до терплячої дипломатії", - сказав він у Палаті громад.

При цьому Джонсон, говорячи про Путіна, наголосив, що "готовий поговорити з ним знову".

Прем'єр Великої Британії нагадав, що Велика Британія та її союзники готові впровадити потужні санкції проти РФ у разі її нападу на Україну. Крім того, він знову припустив, що перемога в такому конфлікті не може дістатися Росії легко.

Теги: #великобританія #джонсон #путін #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 25.01.2022
В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

16:53 25.01.2022
У країн ЄС немає одностайності щодо того, які дії РФ проти України мають призвести до нових санкцій, - ЗМІ

У країн ЄС немає одностайності щодо того, які дії РФ проти України мають призвести до нових санкцій, - ЗМІ

16:22 25.01.2022
Створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку партнерів і підвищила рішучість її захисників – Квін

Створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку партнерів і підвищила рішучість її захисників – Квін

15:19 25.01.2022
Велика Британія навряд чи відправить військових в Україну для бойових операцій - глава британського МЗС

Велика Британія навряд чи відправить військових в Україну для бойових операцій - глава британського МЗС

12:03 25.01.2022
Визнання т. зв. Л/ДНР буде кроком РФ до виходу з Мінських угод - Резніков

Визнання т. зв. Л/ДНР буде кроком РФ до виходу з Мінських угод - Резніков

12:01 25.01.2022
ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

11:12 25.01.2022
Резніков: За будь-якого критичного розвитку подій я виконуватиму завдання міністра оборони

Резніков: За будь-якого критичного розвитку подій я виконуватиму завдання міністра оборони

11:07 25.01.2022
Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

10:27 25.01.2022
Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте готова надати допомогу у сфері кібербезпеки – глава МЗС

Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте готова надати допомогу у сфері кібербезпеки – глава МЗС

09:45 25.01.2022
Посольство Японії не планує евакуювати своїх співробітників чи членів їхніх сімей з України

Посольство Японії не планує евакуювати своїх співробітників чи членів їхніх сімей з України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

Єрмак: Відкликання законопроєкту про перехідний період на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки

Ми з Німеччиною увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України - Кулеба

Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

ОСТАННЄ

Зеленський та Алієв обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці

Депутати перенесли на рік початок використання Єдиної автоматизованої системи роботи з документами у ВР

Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через недостатню підтримку його депутатами - Верещук

ВР відмовилася створювати ТСК щодо перевірки можливих фактів порушення омбудсменом присяги

Виборчий процес виборів народного депутата в окрузі №206 розпочнеться 26 січня

Єрмак: Відкликання законопроєкту про перехідний період на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною – глава МЗС

Ми з Німеччиною увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України - Кулеба

Кулеба підтримав ініціативу проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА