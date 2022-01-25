Політика

12:01 25.01.2022

ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

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ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

Верховна Рада підтримала звернення до низки міжнародних інституцій, зокрема ООН та Європейського парламенту, в якому вказує на шантаж із боку Російської Федерації повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, і просить їх сприяти деескалації ситуації.

За відповідну постанову "Про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України" (№6543) на засіданні у вівторок проголосували 282 народних депутати.

У своєму зверненні Верховна Рада, зокрема, закликає сприяти зміцненню обороноздатності України, розвитку її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО, а також "підтримати прагнення України до визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових меж та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО".

Український парламент закликав міжнародні організації "застосувати всі можливі дипломатичні засоби для сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу".

Верховна Рада також закликає міжнародні організації засудити позицію РФ щодо блокування прогресу в межах міжнародних політико-дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, використати проти РФ усі можливі політико-дипломатичні механізми для припинення нарощування присутності її військових сил на кордоні з Україною, а також посилити санкційний тиск на державу-окупанта.

 

Теги: #рада #агресія_рф #звернення
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