Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною – глава МЗС

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною, і партнери про це знають. Станом на зараз індикаторів, що такі домовленості було схвалено, немає. Більше того, процес побудований таким чином, що ми розмовляємо з партнерами до їхніх розмов із росіянами, і розмовляємо одразу після", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

Він наголосив, що "наразі жодних домовленостей щодо України за спиною України немає".