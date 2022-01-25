Політика

07:38 25.01.2022

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною – глава МЗС

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Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною – глава МЗС

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті Україною, і партнери про це знають. Станом на зараз індикаторів, що такі домовленості було схвалено, немає. Більше того, процес побудований таким чином, що ми розмовляємо з партнерами до їхніх розмов із росіянами, і розмовляємо одразу після", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

Він наголосив, що "наразі жодних домовленостей щодо України за спиною України немає".

 

 

 

Теги: #кулеба #домовленості #інтереси
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