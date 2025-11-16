Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Росіяни за минулу ніч запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"А за весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти наших людей", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях.

"І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію", - резюмував президент.