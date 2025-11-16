Інтерфакс-Україна
Події
11:54 16.11.2025

Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

1 хв читати
Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Росіяни за минулу ніч запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"А за весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти наших людей", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях.

"І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію", - резюмував президент.

Теги: #ппо #домовленості

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 16.11.2025
Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

09:23 15.11.2025
ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

21:34 14.11.2025
Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

10:31 14.11.2025
Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

00:08 14.11.2025
В столиці працює ППО - КМВА

В столиці працює ППО - КМВА

11:27 13.11.2025
ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

02:57 13.11.2025
У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

15:19 12.11.2025
Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

09:20 12.11.2025
ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

09:50 10.11.2025
Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

ОСТАННЄ

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

Петиція із закликом підвищити вартість проїзду у київському метро до 15 грн набрала лише 250 голосів

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Внаслідок ворожого удару по житловому сектору на Сумщині травмована людина

Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА