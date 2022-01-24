Політика

20:49 24.01.2022

Кулеба підтримав ініціативу проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

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Кулеба підтримав ініціативу проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на підтримку пропозиції міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску щодо проведення зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Києві.

"Дорогий друже, дякую за цю чудову ідею. Раніше в грудні я закликав партнерів України саме до таких дій: візитів до України в січні-лютому. Ми будемо раді вітати глав дипломатії країн ЄС у Києві для проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС", - написав Кулеба у соцмережі Twitter у понеділок.

Раніше Ауреску на своїй сторінці у Twitter повідомив про ініціативу проведення зустрічі у Києві.

"Протягом другого дня FAC, з приводу тривожної ситуації з безпекою в Україні, я повторив позицію Румунії щодо необхідності діалогу, але також і стримування. Потрібний швидкий прогрес у підготовці твердих і заслуговуючих на довіру санкцій ЄС. Запропоновано вивчити організацію зустрічі FAC у Києві на знак солідарності з Україною", - написав Ауреску.

Як повідомлялося, пропозицію румунської сторони підтримав і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Так, це була одна із пропозицій. Чому ні?" - сказав Боррель, відповідаючи на запитання журналіста щодо пропозиції Румунії провести зустріч міністрів ЄС у Києві.

Джерела: https://twitter.com/BogdanAurescu/status/1485610739968716805

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1485668094219628544

Теги: #мзс #зустріч #євросоюз
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