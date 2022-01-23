Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську Солідарність" у Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті решт квиток до Брюсселя – і, що важливо, квиток назад", – заявив Порошенко у відеозверненні, оприлюдненому на сайті політсили у неділю ввечері.

П'ятий президент наголосив, що особисте зобов'язання, яке на нього наклав суд, не забороняє відрядження за кордон. "Потрібен лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади – під час війни", – зазначає лідер партії.

Порошенко зазначив, що його дипломатична діяльність "спрямована на захист України та страхує її від провалів некомпетентного керівництва".

Він також наголосив, що "з початку року Зеленський ще жодного разу не брав до рук свою "улюблену погремушку" – так і не скликав РНБО, щоб розглянути ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю.".

"Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія", – заявив Порошенко.

"Замість того, щоб боротися з Путіним, він бореться зі мною. Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Від нього, на жаль, залежить доля України. Як історія, так і майбутнє велять гуртувати, а не розколювати українську націю. Спільно працювати над зміцненням міжнародної коаліції та внутрішнього антиросійського фронту. Усіх нас, – незелених, антизелених і самих зелених – мають об’єднати синій і жовтий кольори українського прапору і велика спільна мета. Я сподіваюся, так і буде", - підсумував Порошенко.