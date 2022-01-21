Політика

20:16 21.01.2022

Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

1 хв читати
Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

МЗС Болгарії у п'ятницю закликало Росію поважати зовнішньополітичний вибір Софії у тому, що стосується членства країни в НАТО.

"Ми закликаємо Російську Федерацію проявити повагу до усвідомленого зовнішньополітичного вибору Республіки Болгарія щодо членства в НАТО. Закликаємо Російську Федерацію залишатися залученою в конструктивний діалог із країнами-членами НАТО в рамках Ради НАТО-Росія заради єдиної та більш безпечної Європи, базуючись на верховенстві права та неухильному виконанні міжнародних правових зобов'язань", - ідеться в заяві, розміщеній у п'ятницю на сайті МЗС Болгарії.

У зовнішньополітичному відомстві Болгарії наголосили, що"нинішню кризу в архітектурі безпеки в Європі, як і кризу навколо України, необхідно вирішувати дипломатичними засобами та діалогом".

Раніше в МЗС РФ повідомили, що російські пропозиції щодо гарантій безпеки передбачають виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Теги: #позиція #болгарія #росія #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 21.01.2022
Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

15:30 21.01.2022
США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

15:04 21.01.2022
Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

08:11 21.01.2022
Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

07:25 21.01.2022
Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

07:22 21.01.2022
Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

07:12 21.01.2022
Блінкен і Шольц обговорили заходи стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, а також виклики з боку КНР

Блінкен і Шольц обговорили заходи стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, а також виклики з боку КНР

07:09 21.01.2022
Міноборони не має наміру коментувати жодних неофіційних повідомлень про надання Україні міжнародної військової допомоги – заява

Міноборони не має наміру коментувати жодних неофіційних повідомлень про надання Україні міжнародної військової допомоги – заява

20:42 20.01.2022
Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

20:29 20.01.2022
У Держдепі обвинуватили владу РФ в історичному ревізіонізмі

У Держдепі обвинуватили владу РФ в історичному ревізіонізмі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

Київрада закликала перших осіб держави припинити тиснути на місцеве самоврядування та політичних опонентів, зокрема Порошенка

ОСТАННЄ

Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

Зеленський обговорив із Дудою питання безпеки, транспорту й енергетики

Київрада закликала перших осіб держави припинити тиснути на місцеве самоврядування та політичних опонентів, зокрема Порошенка

США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

Санкції Заходу у разі нападу РФ на Україну будуть скоординованими - Блінкен

Блінкен заявив, що викладе у п'ятницю Лаврову спільну позицію США та Європи щодо деескалації навколо України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА