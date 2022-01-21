Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

МЗС Болгарії у п'ятницю закликало Росію поважати зовнішньополітичний вибір Софії у тому, що стосується членства країни в НАТО.

"Ми закликаємо Російську Федерацію проявити повагу до усвідомленого зовнішньополітичного вибору Республіки Болгарія щодо членства в НАТО. Закликаємо Російську Федерацію залишатися залученою в конструктивний діалог із країнами-членами НАТО в рамках Ради НАТО-Росія заради єдиної та більш безпечної Європи, базуючись на верховенстві права та неухильному виконанні міжнародних правових зобов'язань", - ідеться в заяві, розміщеній у п'ятницю на сайті МЗС Болгарії.

У зовнішньополітичному відомстві Болгарії наголосили, що"нинішню кризу в архітектурі безпеки в Європі, як і кризу навколо України, необхідно вирішувати дипломатичними засобами та діалогом".

Раніше в МЗС РФ повідомили, що російські пропозиції щодо гарантій безпеки передбачають виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.