Політика

19:24 19.01.2022

МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

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МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Прикро, що чиновник дружньої нам держави, з якою маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual із РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - наголосив речник МЗС.

Раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти РФ лише шкодять, і РФ усе одно не поверне Україні Крим. "Країни мають торгувати одна з одною, деякі наші експортери також постраждали. Санкції лише завдають шкоди, а росіяни Крим усе одно не повернуть. Треба дивитися вперед і вибудовувати відносини", - сказав Сулик.

Теги: #мзс #словаччина #реакція
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