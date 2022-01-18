Політика

19:04 18.01.2022

Кулеба: Немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України

1 хв читати
Кулеба: Немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України

Немає жодних підстав стверджувати, що під час переговорів США та НАТО з Росією питання, пов'язані з Україною, вирішують без України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми, Україна, знаємо про зміст тих розмов, які відбуваються між Сполученими Штатами і РФ. І контакти між президентом України та президентом Сполучених Штатів, мої контакти з державним секретарем були спрямовані саме на це. Ми знаємо, що відбувається за лінією НАТО-Росія. Ми як члени ОБСЄ знаємо, що відбувається там. Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі у Києві у вівторок.

Він зазначив, що формат, у якому всі – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – сядуть за один стіл – це фантастика.

"Цього не буде, так не працює дипломатія. Тому принципово те, що в тому форматі контактів, широких, різноманітних контактів на різних рівнях, який склався, Україна знає напевно, що жодного питання, пов'язаного з нею, не вирішують без урахування її позицій. Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - наголосив Кулеба.

Теги: #кулеба #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 18.01.2022
Глава МЗС України та сенатори США погодили кроки щодо стримування російської агресії

Глава МЗС України та сенатори США погодили кроки щодо стримування російської агресії

13:49 17.01.2022
Кулеба: Спільною метою України та Німеччини є проведення саміту лідерів "нормандського формату"

Кулеба: Спільною метою України та Німеччини є проведення саміту лідерів "нормандського формату"

14:24 16.01.2022
РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

14:15 16.01.2022
Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

16:34 15.01.2022
Кулеба: Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії РФ

Кулеба: Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії РФ

14:27 13.01.2022
Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

12:24 13.01.2022
Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

Переговори РФ-США відбулися невдало, погрози нових санкцій оцінюються негативно - Кремль

07:37 13.01.2022
Єрмак і Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

Єрмак і Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

22:16 12.01.2022
Кулеба спростував чутки про своє можливе призначення на посаду голови КМДА

Кулеба спростував чутки про своє можливе призначення на посаду голови КМДА

20:41 12.01.2022
Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

Блінкен у Києві поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ - Держдеп

ОСТАННЄ

США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, зокрема й відключення від SWIFT

Глава МЗС Канади: Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки, зокрема санкції

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

Блінкен у Києві поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ - Держдеп

Держдепартамент обіцяє призначити посла США в Україні найближчим часом – сенатор Портман

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА