Інтерфакс-Україна
Події
21:24 02.02.2026

Умєров: Українська переговорна команда сьогодні вирушає в Абу-Дабі, буде двостороння зустріч з США та тристороння - за участі РФ

2 хв читати
Зустріч радників з питань національної безпеки європейських країн
Зустріч радників з питань національної безпеки європейських країн | Фото: @umerov_rustem Telegram

Українська переговорна команда сьогодні вирушає в Абу-Дабі, буде двостороння зустріч з США та тристороння - за участі РФ, яка матиме "мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

"Сьогодні були у президента України Володимира Зеленського, доповідали разом з делегацією, пояснили, що сьогодні вирішаємо в дорогу, отримали директиви і чіткі рамки від президента. Наша мета - бути в Абу-Дабі і провести перемовини в середу-четвер, 4-го, 5-го лютого", - розповів він журналістам телемарафону.

За словами Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Перше – це двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, підтвердив секретар РНБО.

"Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки й prosperity package. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання", - зазначив він.

Потім запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо".

"Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що так званий пакет добробуту або відновлення, що обговорюється із США, складається з декількох частин.

"Ми хочемо, щоб було зрозуміло, яку підтримку буде робити Європа, яку підтримку буде надавати Сполучені Штати, де ми зможемо підписати це і коли.

Наші команди вже працюють декілька місяців, і ми вже майже на завершальному етапі. Хочемо дізнатися, або попросити нашу команду, щоб вони закінчили за декілька днів цей prosperity package, і ми домовилися підписати його найближчим часом", - підкреслив Умєров.

Відповідаючи на питання щодо переговорів з Росією, чи буде підійматися питання щодо енергетичного перемир’я та обговорювати території, Умєров сказав, що "ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню".

Говорячи про поновлення процесу обмінів військовополонених, Умєров відповів: "Найближчим часом ви почуєте вже певні результати, і це постійна робота, яка ведеться з 2022 року".

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей із США та Росія, які мають відбутися в Абу-Дабі 4 та 5 лютого.

Теги: #команда #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 04.02.2026
Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

11:36 04.02.2026
Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

22:11 03.02.2026
Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

21:09 03.02.2026
Федоров, Рютте та міністри оборони країн-партнерів узгодили пріоритети напередодні "Рамштайну"

Федоров, Рютте та міністри оборони країн-партнерів узгодили пріоритети напередодні "Рамштайну"

14:52 02.02.2026
Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

22:01 01.02.2026
Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

19:48 01.02.2026
Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

13:49 01.02.2026
Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

19:08 31.01.2026
Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

17:19 03.01.2026
Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Мовний омбудсмен запускає в соцмережах рубрику "Запитай в уповноваженої"

Медпрацівниця загинула на Херсонщині через атаку БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА