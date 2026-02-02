Умєров: Українська переговорна команда сьогодні вирушає в Абу-Дабі, буде двостороння зустріч з США та тристороння - за участі РФ

Зустріч радників з питань національної безпеки європейських країн | Фото: @umerov_rustem Telegram

Українська переговорна команда сьогодні вирушає в Абу-Дабі, буде двостороння зустріч з США та тристороння - за участі РФ, яка матиме "мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

"Сьогодні були у президента України Володимира Зеленського, доповідали разом з делегацією, пояснили, що сьогодні вирішаємо в дорогу, отримали директиви і чіткі рамки від президента. Наша мета - бути в Абу-Дабі і провести перемовини в середу-четвер, 4-го, 5-го лютого", - розповів він журналістам телемарафону.

За словами Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Перше – це двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, підтвердив секретар РНБО.

"Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки й prosperity package. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання", - зазначив він.

Потім запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо".

"Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що так званий пакет добробуту або відновлення, що обговорюється із США, складається з декількох частин.

"Ми хочемо, щоб було зрозуміло, яку підтримку буде робити Європа, яку підтримку буде надавати Сполучені Штати, де ми зможемо підписати це і коли.

Наші команди вже працюють декілька місяців, і ми вже майже на завершальному етапі. Хочемо дізнатися, або попросити нашу команду, щоб вони закінчили за декілька днів цей prosperity package, і ми домовилися підписати його найближчим часом", - підкреслив Умєров.

Відповідаючи на питання щодо переговорів з Росією, чи буде підійматися питання щодо енергетичного перемир’я та обговорювати території, Умєров сказав, що "ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню".

Говорячи про поновлення процесу обмінів військовополонених, Умєров відповів: "Найближчим часом ви почуєте вже певні результати, і це постійна робота, яка ведеться з 2022 року".

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей із США та Росія, які мають відбутися в Абу-Дабі 4 та 5 лютого.