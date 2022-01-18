Політика

17:06 18.01.2022

"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

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"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

Політична партія "Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року реалізувати перші пілотні проекти в рамках роботи спеціальної платформи розвитку громад у всій Україні, повідомила глава політсили Олена Шуляк.

"Цього тижня в нас була зустріч із представниками асоціацій, що працюють у сфері місцевого самоврядування, на якій ми й анонсували цей проект. Ми вирішили, що кожна асоціація надасть пілотний проект із певною громадою, якій ми допоможемо. І після цього платформа зможе запускатися повноцінно. Думаю, що в першому кварталі 2022 року ми точно зможемо якісь пілотні проекти реалізувати, і, ймовірно, перший квартал і стане точкою відліку роботи цієї платформи", - сказала Шуляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, ця платформа допомагатиме громадам "вирішувати проблеми, з якими вони станом на сьогодні стикаються".

"Це питання різних напрямів: іноді вони стосуються того, що громадам потрібна консультативно-експертна допомога, іноді - навчання, іноді необхідно допомогти втілити проект згідно з маршрутом його реалізації або ж приєднатися до деяких державних програм, наприклад, пов'язаних із "Великим будівництвом", "Великою реставрацією" або з програмою "Питна вода". Оскільки громади було створено порівняно нещодавно, то не всі їхні керівники мають відповідні досвід і знання щодо взаємодії з органами влади. Й коли ми проговорювали те, як можемо допомогти як партія і як влада, то на поверхні й була саме ця ідея - створення Платформи допомоги громадам", - пояснила глава партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, раніше Шуляк заявила про те, що в Україні буде створено спеціальну платформу, яка допомагатиме громадам розвиватися, ефективно використовувати кошти та реалізовувати інфраструктурні проекти на місцях.

Теги: #слуга_народу #шуляк
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