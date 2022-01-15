Ексглава Мін'юсту Франції офіційно заявила про участь у президентських виборах

Колишня міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра в суботу офіційно оголосила про висунення кандидатури для участі у виборах на посаду президента країни.

"Я беру зобов'язання перед вами, оскільки я поділяю ваші сподівання в тому, що стосується іншого способу управління", - наводить її слова телеканал BFM-TV на зустрічі з прихильниками в Ліоні.

Зокрема, в разі обрання вона пообіцяла, що "студенти протягом п'яти років (у період навчання - ІФ) отримуватимуть стипендії розміром 800 євро", а також "боротимуться з дискримінацією та нерівноправністю".

У 2002 році вона вже була кандидатом на президентських виборах від Радикальної лівої партії. Вона виступала під гаслом "Рівні можливості". Тоді вона здобула 2,32% голосів у першому турі.

Вибори президента Франції заплановані на квітень 2022 року.