Політика

19:31 14.01.2022

Єрмак закликав припинити розмови про майбутнє "Північного потоку 2" до деескалації біля кордонів України та повернутися до політики санкцій

1 хв читати
Єрмак закликав припинити розмови про майбутнє "Північного потоку 2" до деескалації біля кордонів України та повернутися до політики санкцій

Розмови про потенціал газопроводу "Північний потік 2" до деескалації ситуації навколо кордонів України є невчасними, переконаний глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"До того як ми чітко не побачимо деескалації навколо кордонів України, необхідно припинити будь-які розмови про потенціал цього проекту. Думаю, наразі не час обговорювати, які правильні санкції, які ні. Доки навколо наших кордонів понад 100 тис. російських солдатів, ці питання має бути відкладено", - сказав Єрмак під час бесіди з американським дипломатом Джоном Гербстом, організованої Atlantic Council у п'ятницю.

Глава Офісу президента зазначив, що Україні потрібна допомога "до того, як щось станеться".

"Це означає, що я хотів би повернення до політики санкцій. Я думаю, що необхідно повернутися до 100% санкційної політики. Це необхідно зробити до того. Включно з санкціями проти "Північного потоку", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #північний_потік #офіс_президента #санкції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 14.01.2022
У сенаті США відхилили законопроект про нові санкції щодо "Північного потоку-2"

У сенаті США відхилили законопроект про нові санкції щодо "Північного потоку-2"

18:16 13.01.2022
ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

07:16 13.01.2022
США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

07:00 13.01.2022
Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

20:28 12.01.2022
Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

19:52 12.01.2022
Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

07:10 12.01.2022
У Держдепі не виключають, що США та їх союзники у разі введення санкцій проти РФ оберуть різні заходи

У Держдепі не виключають, що США та їх союзники у разі введення санкцій проти РФ оберуть різні заходи

07:58 11.01.2022
Мінфін США запровадив санкції проти офіційних осіб Нікарагуа, включно з міністром оборони

Мінфін США запровадив санкції проти офіційних осіб Нікарагуа, включно з міністром оборони

07:34 11.01.2022
Чиновники адміністрації Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

Чиновники адміністрації Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

07:29 10.01.2022
Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

Боррель не здивований кібератакою проти України, пропонує здогадатися, хто може за нею стояти

ОСТАННЄ

У сенаті США представили ще один законопроєкт щодо санкцій проти керівництва Росії у разі нападу на Україну

Росія спробувала на переговорах із безпеки роз'єднати Захід, але не змогла цього зробити

Україна сподівається, що на саміті у Мадриді НАТО назве конкретні терміни членства України в альянсі – Єрмак

Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

Росія не має права вето щодо зовнішньої політики країн Європи – глава Міноборони ФРН

Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Варшава вважає, що за кібератакою проти України може стояти РФ - ЗМІ

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА