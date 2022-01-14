Єрмак закликав припинити розмови про майбутнє "Північного потоку 2" до деескалації біля кордонів України та повернутися до політики санкцій

Розмови про потенціал газопроводу "Північний потік 2" до деескалації ситуації навколо кордонів України є невчасними, переконаний глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"До того як ми чітко не побачимо деескалації навколо кордонів України, необхідно припинити будь-які розмови про потенціал цього проекту. Думаю, наразі не час обговорювати, які правильні санкції, які ні. Доки навколо наших кордонів понад 100 тис. російських солдатів, ці питання має бути відкладено", - сказав Єрмак під час бесіди з американським дипломатом Джоном Гербстом, організованої Atlantic Council у п'ятницю.

Глава Офісу президента зазначив, що Україні потрібна допомога "до того, як щось станеться".

"Це означає, що я хотів би повернення до політики санкцій. Я думаю, що необхідно повернутися до 100% санкційної політики. Це необхідно зробити до того. Включно з санкціями проти "Північного потоку", - наголосив Єрмак.