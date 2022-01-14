Політика

15:50 14.01.2022

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

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МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти урядових відомств України польською мовою - це чергова спроба дестабілізувати польсько-українські відносини, заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Ми розцінюємо публікацію "заяв" польською мовою як чергову спробу дестабілізувати польсько-українські відносини", - написав Ясіна у Twitter у п'ятницю.

Він наголосив, що Польща рішуче засуджує кібератаку.

"Ми занепокоєні повідомленням про кібератаку на сайти уряду України, включно з МЗС України. Ми рішуче засуджуємо всі дії, що призводять до поширення дезінформації та порушення роботи державних установ", - зазначив речник.

Раніше стало відомо, що в Україні в ніч проти 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Водночас контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не відбулося.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що дані українців у безпеці, оскільки постраждала через хакерську атаку працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Він наголосив, що застосунок "Дія" працював і працює стабільно.

 

Теги: #мзс #кібератака #україна #польща
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