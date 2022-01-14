США та Європа поки що не досягли єдності з питання конкретних санкцій проти РФ на випадок загострення ситуації навколо України - Bloomberg

США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки, незважаючи на численні переговори, не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії в разі її вторгнення в Україну, пише агентство Bloomberg.

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван у четвер визнав, що США і Європа не цілком згодні з тим, які санкції можуть бути застосовані, йдеться в повідомленні.

"Чи означає це, що США і Європа матимуть абсолютно однаковий аж до найдрібніших деталей список? Ні", - заявив Салліван журналістам у Білому домі.

Водночас, як зазначає Bloomberg, за його словами, сторони згодні в тому, що в разі загострення ситуації навколо України на Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Агентство пише, що тиск на союзників свідчить про "дедалі більше нетерпіння в адміністрації (президента США Джо - ІФ) Байдена щодо європейської позиції".

По-перше, американські офіційні особи невдоволені тим, що "європейські країни не домовилися про точні санкції, які вони впровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Крім того, "США занепокоєні тим, що європейські лідери погано підготовлені до відповіді, якщо Путін вчинить дії, які не призведуть до тотального вторгнення, такі як кібератаки або посилені кампанії дезінформації".

За даними джерел агентства, труднощі у виробленні спільного підходу до санкцій полягають і в тому, що наразі немає ясності, яких заходів може вжити Росія стосовно Києва.

"Окрім відправлення військ це може передбачати будь-які спроби організувати державний переворот проти президента України Володимира Зеленського або інші дії з дестабілізації його уряду", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg пише, що США та їхні європейські партнери працювали над пакетом економічних заходів упродовж кількох місяців. Вони могли бути спрямовані проти найбільших російських банків, передбачати контроль за експортом передових технологій у ключових галузях промисловості та високотехнологічних товарів.

Водночас деякі члени ЄС порушили питання про вплив таких санкцій на їхню власну економіку. Зокрема, не виключається припинення Росією постачань газу. Невирішеність проблем, які цього тижня обговорювали США і Захід із Росією, вже призвели до того, що в четвер ціни на природний газ у Європі зросли на 16%.

Як неприйнятні розглядають деякі країни пропозиції про відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift, зазначається в повідомленні.

У ньому наголошується, що пакет можливих заходів стосовно Росії мають схвалити всі держави-члени Євросоюзу. Одне з джерел Bloomberg висловило сподівання, що цей пакет може бути допрацьований на зустрічі глав МЗС ЄС 24 січня.