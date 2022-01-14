Політика

07:41 14.01.2022

Держсекретар США обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії

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Держсекретар США обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер провів телефонну розмову окремо з главою МЗС Чехії Яном Липавським та окремо з главою МЗС Ісландії Тордісом Колбруном Гілфадоттиром, повідомив держдеп США.

Згідно з заявою прессекретаря держдепу Неда Прайса, Блінкен у бесіді з Липавським "висловив тверду відданість США незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України через тривалу російську агресію".

"Блінкен поінформував главу МЗС Чехії про зусилля США мирно вирішити конфлікт на сході України", - зазначається у повідомленні.

У заяві за підсумками розмови держсекретаря з главою МЗС Ісландії йдеться, що співрозмовники "обговорили кілька спільних пріоритетних тем, зокрема європейську безпеку на тлі нарощування військової присутності Росії".

Згідно з повідомленням держдепу, міністри також обговорили підтримку суверенітету України, боротьбу зі змінами клімату, економічні відносини та співробітництво у сфері оборони.

 

 

Теги: #сша #росія #україна #держсекретар
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