Голова військового комітету НАТО попереджає про негативне ставлення низки країн НАТО у разі розміщення російських ракет у Венесуелі та на Кубі

Якщо Росія розмістить свої ракети у Венесуелі або на Кубі, деяким союзникам з НАТО це буде не до вподоби, заявив у четвер голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.

"Це не території НАТО, якщо ми говоримо про Венесуелу і Кубу, але я думаю, що є держави, союзники, які були б стурбовані таким розвитком подій", - сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про можливу реакцію НАТО у разі розміщення Росією ракет на кубинській та венесуельській території.

Раніше в четвер заступник глави МЗС РФ Рябков не виключив, що у разі провалу переговорів із Заходом щодо безпекових гарантій можуть бути вжиті такі заходи, як розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі.

"Я не хочу нічого ні підтверджувати, (...) ні виключати", - сказав він в інтерв'ю телеканалу RTVi, відповідаючи на питання щодо можливості такого розвитку подій.