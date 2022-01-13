У "Євросолідарності" розраховують на підтримку киян у боротьбі за європейський вибір країни

У партії "Європейська солідарність" назвали наступ на лідера політсили, п'ятого президента (2014-2019) Петра Порошенка наступом на демократію в Україні й наголосили на важливості підтримки киян у боротьбі за демократичний вибір країни.

"Ми сприймаємо наступ на Петра Порошенка, як наступ на демократію в Україні. Ми впевнені, що кияни підтримають нас у боротьбі за європейський вибір країни", - сказав депутат фракції "Європейська солідарність" Київської міської ради Сергій Таран на брифінгу в четвер.

Він наголосив, що Київ завжди був політичним центром країни й завжди давав правильний вектор розвитку держави. "Саме в Києві розпочиналися три революції, які зробили обличчя нинішньої української політичної системи. Ми переконані, що й цього разу кияни підтримають нас", - наголосив Таран.

За його словами, підтримка киян важлива, оскільки змусить представників нинішньої влади "думати, як вийти з цієї абсурдної ситуації, в яку вони заводять країну".

Політик зазначив, що кінцевим завданням боротьби "Європейської солідарності" є зміна влади в країні демократичним, законним шляхом, щоб до керівництва країною прийшли компетентні люди, які зможуть продовжити європейські реформи, розпочаті у 2014 році.

Депутат фракції "Європейська солідарність" у Київраді Дінара Габібуллаєва нагадала, що 17 січня в аеропорту "Жуляни" представники партії, її прибічники, жителі столиці України зустрічатимуть Порошенка, який повертається із закордонної робочої поїздки.

Як повідомлялося, адвокати Порошенка 12 січня висунули вимогу до судді районного Печерського суду Києва призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до столиці України, щоб він зміг узяти участь у судовому засіданні. Вони попросили представників влади не влаштовувати в аеропорту "шоу Порошенка в кайданах". Органи досудового розслідування того самого дня заявили, що розраховують на проведення всіх необхідних процесуальних дій, зокрема на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення з-за кордону 17 січня.

20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.