Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, не розпочне масштабного вторгнення в Україну, оскільки розуміє, що це загрожує серйозними санкціями Заходу проти РФ та посиленням озброєння України, повідомив директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст.

"Я, принаймні, дещо оптимістично налаштований, що ми не побачимо запуску Путіним масштабного вторгнення в Україну з його 100 тис. військових. Може бути обмежена військова операція, незначна. Але я вважаю, що він боїться навіть можливої відповіді Заходу, якщо він почне атаку, наприклад, на острів Зміїний або якщо він дістанеться Північно-Кримського водного каналу. Я думаю, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції та збільшення постачання зброї для України, і буде посилення сил НАТО на Сході", - сказав Гербст під час дискусії Київського безпекового форуму в середу.

Він висловив переконання, що команда президента США Джозефа Байдена серйозно налаштована щодо масштабних економічних санкцій проти РФ. "Вони зробили чудову роботу з координації з ЄС, щоб переконатися, що це відбудеться. SWIFT (відключення від платіжної системи SWIFT - ІФ) - це особливий випадок через його величезні наслідки для спільної міжнародної фінансової системи. Я цього не виключаю, але все ще кажу, що це важко проштовхнути", - зазначив експосол США в Україні.

Він додав, що другим заходом, який обговорювала адміністрація Байдена, є санкції проти вторинного ринку боргових зобов'язань Росії. "Це по-справжньому каральна санкція, яка зробить багато з того, що може зробити також SWIFT", - пояснив Гербст.