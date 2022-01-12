Азербайджан не прагне до ЄС, оскільки перспектив членства немає навіть у середньостроковій перспективі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв позитивно оцінює перспективи співпраці з Європейським союзом, при цьому вважає за правильне рішення Баку не укладати з ним Угоду про асоціацію.

"Я оцінюю позитивно. Візит президента (Євроради) Шарля Мішеля до Азербайджану та зустріч, яку я провів тут, були дуже позитивними. Те саме я можу сказати про нашу зустріч у Брюсселі минулого місяця. Головним завданням для нас було правильно сформулювати наші подальші плани з ЄС. Я неодноразово заявляв про це під час зустрічей із колишнім керівництвом", - сказав глава держави в інтерв'ю азербайджанським телеканалам у середу.

Він зазначив, що Азербайджан вибудовує відносини з ЄС виходячи з реалізму.

"Як ви знаєте, ми не приєдналися до асоціативної угоди. Життя сьогодні показує, що ми мали рацію. Я не хочу нічого говорити про інші країни, що приєдналися. Якщо дивитися реально, то що дала ця угода? Звичайно, виникає питання. Чи є перспектива членства - Ні. Тобто ні найближчим часом, ні в середньостроковій перспективі. Чи є інші переваги? Не знаю", - зазначив Алієв.

За його словами, Баку розраховує на завершення переговорів із ЄС щодо нової угоди про стратегічне партнерство.

"Я завжди говорив, що ми не повинні чіплятися за ті речі, які не можемо зробити. Ми хочемо тісніших зв'язків із Європою. Європа також хоче, щоб ситуація на її кордонах була стабільною. Думаю, що в ході зустрічей з паном Мішелем нам вдалося сформулювати цей порядок денний. Я сподіваюся, що цей спільний підхід дозволить найближчим часом повністю узгодити нову угоду (про стратегічне партнерство – ІФ)", - сказав президент Азербайджану.

"Наразі узгоджено близько 90-92% пунктів угоди. Є кілька статей, де є розбіжності. Але я думаю, що якщо буде виявлена серйозна воля, ми зможемо досягти цього з обох сторін", - зазначив глава держави.