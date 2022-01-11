Політика

20:59 11.01.2022

Кулеба обговорив із Блінкеном втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії

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Кулеба обговорив із Блінкеном втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони узгодили подальші кроки України та США, з урахуванням наступних дипломатичних контактів із Росією у форматі Ради НАТО-Росія і Постійної ради ОБСЄ.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, під час розмови Блінкен поділився з Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня.

"Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "жодних домовленостей щодо України без України", - зазначають у МЗС.

Там уточнюють, що глави дипвідомств також обговорили подальше втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ і практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.

"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів", - повідомляють у МЗС.

У дипвідомстві додають, що, за словами Кулеби, Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються головним безпековим партнером України.

"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", - підсумував Кулеба.

Теги: #мзс #держдеп_сша
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