Принцип "відкритих дверей" НАТО не може бути переглянутий - посол США в РФ

Принцип "відкритих дверей" НАТО не можна переглянути, заявив посол США в РФ Джон Салліван.

"Перегляд? Ні. Це ж принцип, який пройшов перевірку часом, відколи у 1949 році було підписано Північноатлантичний договір", - сказав він в ефірі телеканалу "Дождь" (визнаний у РФ ЗМІ-іноагентом).

За словами глави американської дипмісії, у 1949 році "це був ключовий пункт договору". Салліван зазначив, що цей пункт "згадували не лише Україна чи Грузія, а й інші країни, з якими НАТО має взаємовідносини, які в якийсь момент у майбутньому можуть вирішити, що хочуть приєднатися до альянсу". Серед таких країн він згадав Фінляндію та Швецію.

За словами Саллівана, не можна сказати, що переговори Росії та США в Женеві завершилися провалом.

"Це зовсім не так", - сказав посол, відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати провалом переговори, що відбулися напередодні в Женеві.

"Але зрештою він (провал - ІФ) може настати", - наголосив глава американської дипмісії.