Макрон вважає, що ЄС не відсторонений від обговорення ситуації навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Євросоюз із першого дня бере участь у врегулюванні українського конфлікту через Мінські угоди та "нормандський формат".

"Нагадаю: (у "нормандський формат" - ІФ) входять Україна, Росія, Німеччина і Франція. Тобто дві європейські держави, які діють як гаранти цього процесу від імені своїх колег (із ЄС - ІФ) із дуже регулярними звітами перед ними під час (Європейської - ІФ) ради", - заявив Макрон у вівторок на прес-конференції в Парижі після зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем.

Французький президент вважає, що "нормандський формат" "залишається форумом вимогливих і злободенних дискусій для вирішення української кризи".

Водночас він вважає правильним повернення США до обговорення цієї та інших тем безпеки, і ЄС має це вітати. "Дискусії, що відбуваються між Сполученими Штатами та Росією, стосуються українського питання, але не тільки, а також питань колективної безпеки між цими двома державами. І це дуже добре", - сказав Макрон.

Він не бачить причин для сумнівів щодо цього діалогу.

Президент резюмував: Європа бере участь у вирішенні української кризи через "нормандський формат" і продовжить це робити, представлена Німеччиною і Францією; дуже добре, що Росія і США проводять переговори; Москва й Вашингтон обговорюють теми, що стосуються їх обох, але коли йдеться про безпеку Європи, то вона також має це обговорювати.

"Тобто наша позиція в тому, що стосовно теми європейської колективної безпеки, контролю озброєнь у Європі та пов'язаних із Європою питань європейського сусідства, європейських кордонів, озброєнь, ракет, які можуть досягти європейської території, коли ці сюжети стають предметом дискусій, визначення позицій, очевидно, що з цього моменту Європі, її інститутам і державам-членам (...) слід сидіти за столом переговорів і самим ухвалювати рішення", - пояснив Макрон.

З 1 січня Франція головує в Раді ЄС на майбутні 6 місяців.