Шерман провела переговори зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО

Заступник держсекретаря США Венді Шерман у вівторок оголосила, що напередодні засідання Росія-НАТО провела зустріч із генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом й обговорила політику щодо РФ, а також Україну.

"Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації ситуації", - написала вона у Twitter.

"Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який урівноважує стримування та діалог, і наголосили на нашій постійній підтримці України", - додала вона.

У середу в Брюсселі відбудеться перше з 2019 року засідання Ради Росія-НАТО, на якому обговорюватимуть тему гарантій безпеки для Росії. Росію на засіданні Ради РФ-НАТО представлятиме заступник глави МЗС Олександр Грушко.

Після завершення Столтенберг візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу у французькому Бресті, повідомили у вівторок у пресслужбі альянсу.