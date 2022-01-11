Політика

11:34 11.01.2022

Приводів для оптимізму на переговорах РФ-США поки що немає - Кремль

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Приводів для оптимізму на переговорах РФ-США поки що немає - Кремль

У Кремлі поки що не бачать приводу для оптимізму від російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки, також рано говорити і про їх результати, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки що суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо", - сказав він журналістам.

Пєсков зазначив, що самі переговори "заслуговують на позитивну оцінку, і цю позитивну оцінку дав Рябков (заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков - ІФ) про те, як відбулися ці переговори, мається на увазі їх характер: відкриті, субстантивні та прямі".

Водночас представник Кремля наголосив, що "це не процес заради процесу, і це не те, що може викликати задоволення, тому що тут важливий результат, а щодо результату поки що сказати нічого".

"Мають бути ще декілька раундів, які дадуть змогу вже скласти більш чітке розуміння, чітку картину того, де ми перебуваємо з американцями", - продовжив він.

"Наразі ще якісь висновки, на жаль, робити неможливо", - додав Пєсков.

Теги: #рф #пєсков #сша
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