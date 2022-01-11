Політика

11:20 11.01.2022

Військове вторгнення в Україну буде стратегічною помилкою із серйозними наслідками - МЗС Великої Британії

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Військове вторгнення в Україну буде стратегічною помилкою із серйозними наслідками - МЗС Великої Британії

Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками, заявив речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії.

"Ми солідарні з нашими союзниками та партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми притягуватимемо Росію до відповідальності відповідно до її зобов'язань у межах Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками", - йдеться у заяві спікера МЗС Великої Британії з приводу американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві 10 січня 2022 року, розміщеній на сайті британського уряду в понеділок.

У заяві зазначено, що Велика Британія тісно співпрацює з союзниками та партнерами, зокрема США, щоб дати зрозуміти Росії, що вона не погоджується з її кампанією щодо підриву її демократичних сусідів. Спікер наголосив, що Росія має припинити свої акти агресії і дотримуватися дипломатичного шляху.

"На засіданні Ради НАТО-Росія у середу Велика Британія разом із нашими союзниками скажуть Росії, що нарощування нею військової присутності на кордонах України є абсолютно неприйнятним", - ідеться у заяві спікера.

Теги: #мзс #великобританія #агресія_рф
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