Політика

22:06 10.01.2022

США в Женеві рішуче відкинули спроби РФ перешкоджати політиці відкритих дверей НАТО

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США в Женеві рішуче відкинули спроби РФ перешкоджати політиці відкритих дверей НАТО

США рішуче дали зрозуміти Росії, що не допустять спроб добитися зміни політики "відкритих дверей" НАТО та співпраці Вашингтона з іншими суверенними країнами, заявив у понеділок прессекретар держдепу Нед Прайс.

"Ми були рішучими, коли відкинули пропозиції Росії у безпековій сфері, які, за визначенням, неприйнятні для США", - сказав Прайс, коментуючи переговори США та Росії в Женеві.

"Наприклад, ми не дозволимо нікому зачиняти двері країнам для вступу до НАТО. Політика "відкритих дверей" завжди була головною для альянсу НАТО", - зазначив він.

Він також додав: "Ми також не відмовлятимемося від двосторонньої співпраці із суверенними країнами, які хочуть працювати зі США".

 

 

Теги: #держдеп #сша #нато
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