Принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню - Шерман

Заступник держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів Росії та США в Женеві заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

"Ми не дозволимо нікому суперечити політиці "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої кооперації із суверенними державами, які мають намір співпрацювати зі США", - заявила Шерман під час телефонного брифінгу.

Вона зазначила, що США при контактах з РФ не збираються ухвалювати рішення щодо долі України без участі України, Європи без Європи та НАТО без НАТО.