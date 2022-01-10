Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки – глава МЗС ФРН

Спроби використовувати газові постачання як спосіб тиску на країни, які його споживають, повинні мати наслідки, заявила в понеділок у Римі глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

"Якщо енергетику використовують як зброю, то мають бути наслідки для всієї енергетичної інфраструктури, до якої належить "Північний потік 2", - сказала Бербок, виступаючи на заході у посольстві ФРН.

За її словами, саме це вона сказала раніше під час свого візиту до Вашингтону.

Бербок заявила, що "Північний потік 2" має "стратегічне значення" і що питання поділу постачальника газу та оператора газопроводу (анбандлінг) має бути прояснено повністю.

"Тому нині процес сертифікації "Північного потоку 2" припинено, тому що це одна й та сама компанія", - нагадала Бербок.