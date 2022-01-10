Посольство Казахстану назвало "вкиданням" інформацію про "український слід" подій у країні

Посольство Казахстану заявляє, що відчуває співпереживання України у зв'язку із ситуацією в країні, проте з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у довірчі відносини між країнами.

"11 січня чекаємо на виступ глави держави з посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичному процесу в країні. Очікується призначення нового складу уряду. Очевидно, що Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще належить усвідомити. Казахстан має намір слідувати заявленій ідеології "чуючої держави". Необхідно буде розбудовувати чіткіші механізми зворотного зв'язку влади з населенням, щоб такі радикальні події більше не відбувалися. Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями в Білорусі. Але наше глибоке переконання, що між ними не можна ставити знак рівності", - йдеться в інформаційному повідомленні казахстанського посольства.

У повідомленні наголошується, що "те, що сталося в Казахстані, має абсолютно іншу природу".

"Ми наразі відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також висловили подяку уряду України, МЗС України, Національній гвардії за організацію посиленої охорони посольства, що підвищує довіру між країнами та впевненість дипломатів у власній захищеності.

"Ми запевняємо, що аналогічно в Казахстані забезпечується безпека та захист іноземних дипломатичних представництв. Ситуація буде незабаром стабілізована і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається. Усі наші зобов'язання зберігаються в повному обсязі. Країна наразі лише оговтується від того, що сталося", - запевнили у посольстві.

У Казахстані також повідомили, що з 9 січня відновлюються рейси за маршрутом Нур-Султан-Київ-Нур-Султан.

Загалом наразі з Казахстану повернулися 33 українці, а з Києва було відправлено 91 громадянина Казахстану.

Наразі опрацьовується питання повернення приблизно 116 українських громадян, які залишилися в Алмати. Посольство Казахстану в Україні сприяє їх переправленню через Нур-Султан, наголошується в повідомленні дипвідомства.