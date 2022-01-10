Політика

15:48 10.01.2022

ЄС потрібні різні формати діалогу з Росією, а порушення суверенітету України матиме наслідки – глава МЗС ФРН

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ЄС потрібні різні формати діалогу з Росією, а порушення суверенітету України матиме наслідки – глава МЗС ФРН

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу потрібні різні формати діалогу з Росією, вона знову наголосила на тому, що порушення суверенітету України спричинить серйозні наслідки.

"Нам потрібні різні формати переговорів", - сказала вона журналістам у Римі за підсумками зустрічі з італійським колегою Луїджі Ді Майо.

За її словами, тут важливі двосторонні переговори між РФ та США та діалог із НАТО.

"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала вона, вкотре додавши, що "нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".

Говорячи про події у Казахстані, вона заявила, що Євросоюз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.

Теги: #рф #фрн #бербок_анналена
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