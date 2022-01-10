Гройсман: Слабкість української влади робить Путіна сильнішим

Очевидна слабкість української влади, а також марнування часу на політичні чвари й боротьбу грає на руку агресору та наближає мрію Кремля повторити в Україні "казахстанський" сценарій, коли в незалежну державу ввійшли російські війська, вважає лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

"Путін скористався економічною нестабільністю і політичним хаосом (у Казахстані), щоб російські війська зайшли в незалежну державу", – написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він наголосив, що Україна – не Казахстан, але "не можна не помічати певних схожостей".

"Як ніколи слабкий уряд, політичний хаос, економічна нестабільність із наростаючою інфляцією. Мрія Путіна - повторити з нами такий самий сценарій. Російські війська біля наших кордонів, а наша влада не помічає цієї реальності. Слабкість української влади робить Путіна сильнішим!" - заявив політик.

За словами Гройсмана, нині вирішальний період, і політична боротьба всередині країни – "найгірша з помилок".

"Я закликаю всі політичні сили: припиніть воювати між собою. Зараз час об'єднатися, щоб усі сили, досвід і ресурси максимально задіяти для стабілізації ситуації в країні та зміцнення економіки! Ми всі повинні зараз зберегти країну!" - написав Гройсман.