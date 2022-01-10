США просять роз'яснень у Казахстану щодо звернення за допомогою до ОДКБ

Вашингтон просить роз’яснень у Казахстану, чому він звернувся до ОДКБ за допомогою у зв'язку з протестами та заворушеннями, заявив в інтерв'ю CNN держсекретар Ентоні Блінкен.

"У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія", - сказав держсекретар.

За його словами, Казахстан повинен був сам мирно впоратися із цією ситуацією.

"Ми затребували роз'яснення з цього приводу", - додав Блінкен.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ за допомогою у подоланні терористичної загрози в країні. 6 січня стало відомо, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.