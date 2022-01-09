Політика

04:43 09.01.2022

ЄС готовий надати допомогу Казахстану у мирному врегулюванні кризи

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ЄС готовий надати допомогу Казахстану у мирному врегулюванні кризи

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у заяві від імені Євросоюзу висловив стурбованість проявами насильства в Казахстані та запропонував сприяння у мирному врегулюванні ситуації.

"Ми стурбовані насильством, яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані, який є важливим партнером для Європейського союзу", - сказано в документі, поширеному ввечері в суботу в Брюсселі.

"Ми глибоко шкодуємо про загибель людей і рішуче засуджуємо широкомасштабні акти насильства. Важливо запобігти подальшій ескалації, уникати будь-якого підбурювання до насильства, постійно виявляти стриманість і уникати використання заворушень в інших цілях. Ми готові надати допомогу в мирному врегулюванні кризи", - йдеться в заяві глави дипломатії ЄС.

Він зазначив, що "зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет і незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян".

Боррель від імені ЄС закликав владу Казахстану "виконати свої зобов'язання у цей складний час, включно з повагою прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема свободою зборів, висловлювання думок та ЗМІ".

 

 

Теги: #єс #боррель #допомога #казахстан
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