Політика

12:26 08.01.2022

Політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату відвідають Київ наступного тижня - Єрмак

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Політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату відвідають Київ наступного тижня - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував візит в Україну радника канцлера ФРН Єнса Плетнера і радника президента Франції Еммануеля Бонна наступного тижня.

"За останні два дні провів телефонну розмову з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Після чого поговорив із помічником Державного секретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів і аспекти безпеки", - написав Єрмак на своїй сторінці в Facebook у суботу.

Також Єрмак повідомив, що наступного тижня його колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва.

Як повідомлялося, 4 січня Єрмак провів телефонні консультації з радниками канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви.

Теги: #радники #нормандський_формат #київ
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